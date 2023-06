Tiroler Landespreis für Kunst 2023 geht an Nora Schlocker

Nora Schlocker, geboren 1983 in Rum, Tochter von TT-Kulturredakteurin Edith Schlocker, studierte Regie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Regisseurin an renommierten Theatern im deutschsprachigen Raum. Dazu zählen etwa das Deutsche Nationaltheater Weimar, das Düsseldorfer Schauspielhaus, das Theater Basel und das Maxim Gorki Theater Berlin. Seit der Spielzeit 2019/20 ist Schlocker als Hausregisseurin am Residenztheater München tätig.