Kardiologie-Kongress in Innsbruck: Das Herz schlägt für Digitalisierung

Digitale Werkzeuge können in der Herzmedizin Leben retten. Ein Schwerpunkt der Kardiologie Innsbruck liegt in der Entwicklung digitaler Technologien, die Vorhofflimmern rechtzeitig erkennen. Die Studie dazu wird in dieser Woche am Kardiologie-Kongress vorgestellt.

Innsbruck – Herz-Kreislauferkrankungen sind die häufigste Todesursache in Österreich. Um Patienten zu versorgen, ist schnelles Handeln nötig. „Die Digitalisierung in der Medizin verspricht neue Diagnose- und Behandlungsmethoden in der Kardiologie“, betonte Axel Bauer, Direktor der Uniklinik für Innere Medizin III, im Vorfeld des 25. Kardiologie-Kongresses, der vom 29. Juni bis 1. Juli in Innsbruck stattfindet.

Das Projekt „HerzMobil“ betreut bereits seit Jahren erfolgreich Patienten mit Herzschwäche telemedizinisch. Nun soll es auch bei der Früherkennung weitere Optimierungen geben. Im Fokus liegt dabei das Vorhofflimmern. Laut Bauer eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen der Welt, die aber meist asymptomatisch verläuft und daher oft unerkannt bleibt. Betroffene haben aber ein fünffach erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall.

Puls-Messung mittels Handy-Kamera

In Innsbruck ist man nun dabei, im Rahmen der so genannten eBRAVE-AF Studie eine Technik zu entwickeln, die es Risikogruppen, sprich älteren Menschen, ermöglicht, sich via Smartphone selbst zu screenen, um Auffälligkeiten im Herzrhythmus rechtzeitig zu entdecken. Die Pulsmessung erfolgt dabei mittels Handy-Kamera. Dafür legt man einfach einen Finger auf die Linse der Kamera an der Smartphone-Rückseite. Die Daten werden gemessen und übersetzt. Sollte es Störungen im Herzrhythmus geben, so muss der Befund durch ein EKG ärztlich überprüft werden. Mittels Push-Nachrichten sollen Risikogruppen regelmäßig an die Messung am Handy erinnert werden.

Es ist wichtig, wenn wir an der Universitätsklinik solche Tools anbieten, dass die ältere Risikogruppe mit der Technik umgehen kann und sich sicher fühlt. Axel Bauer, Direktor der Uniklinik für Innere Medizin III

In einer ersten Studie wurde bereits der Nutzen der neuen Technik bewiesen. Bis das High-Tech-Tool in der Praxis eingesetzt wird, dauert es noch. „In weiteren Forschungsarbeiten gilt es nun, zu untersuchen, inwieweit sich die Anzahl von Schlaganfällen durch den Einsatz einer bevölkerungsweiten digitalen Screeningstrategie verringern lässt“, sagt Bauer, der Studienergebnisse am Kongress präsentieren wird.

Smartwatches von Tech-Firmen, die bereits am Markt sind und ähnliche Funktionen anbieten, gehen laut dem Kardiologen an der eigentlichen Zielgruppe vorbei, weil sie hauptsächlich als Lifestyle-Produkt an jüngere Menschen verkauft werden. Außerdem sei nur ein Bruchteil der Bevölkerung im Besitz einer solchen Uhr. Ein gewöhnliches Handy besitzt hingegen fast jeder. „Es ist wichtig, wenn wir an der Universitätsklinik solche Tools anbieten, dass die ältere Risikogruppe mit der Technik umgehen kann und sich sicher fühlt“, so Bauer. Gelingt die Umsetzung, so sind wir „in diesem Aspekt weltweit führend.“

Etwa 1200 Herzinfarkt-Patienten in Innsbruck

Auch das Herzinfarkt-Netzwerk Tirol, das auf Basis neuester Forschungserkenntnisse entstanden ist und am Kongress vorgestellt wird, geht mit der der Zeit. Es wurde modernisiert und zu einer App weiterentwickelt. Etwa 1200 Herzinfarkt-Patienten werden an der Innsbrucker Herzklinik versorgt. „In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Herzinfarkte, die wir behandeln müssen, mehr als verdoppelt“, betont Bernhard Metzler, Geschäftsführender Oberarzt der Uniklinik für Innere Medizin III.

In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Herzinfarkte, die wir behandeln müssen, mehr als verdoppelt. Bernhard Metzler, Geschäftsführender Oberarzt der Uniklinik für Innere Medizin III

Die Zusammenarbeit mit zuweisenden Krankenhäusern, Notärzten und niedergelassenen Ärzten sei enorm wichtig. Bis dato war es so, dass Herzinfarkt-Patienten telefonisch von den Ärzten für eine Aufnahme in der Klinik angemeldet wurden. Je nach Dringlichkeit wird zwischen Hochrisiko-Patienten unterschieden, die sofort behandelt werden müssen und Patienten, bei denen eine Behandlung in einer Zeitspanne von 24 bis 48 Stunden möglich ist. Demnächst erfolgt die Anmeldung nicht mehr telefonisch, sondern mittels App. „Durch einen innovativen Algorithmus gelingt uns die Einstufung der Behandlungsdringlichkeit anhand der übermittelten Patientendaten problemlos“, erklärt Metzler. Nach dem Kongress wolle man mit dem neuen Programm starten.