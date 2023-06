Zusammenstoß bei Überholmanöver: Motorradfahrer (61) in Telfs verletzt

Telfs – Ein 61-jähriger Motorradfahrer zog sich bei einem Unfall am Montag in Telfs Verletzungen zu. Laut Polizei überholte der Österreicher gegen 17.30 Uhr auf der Möserer Landesstraße in Richtung Seefeld ein Auto. Gerade in diesem Moment bog der 65-jährige Lenker des Wagens nach links ab. So kam es zum Zusammenprall.