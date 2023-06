FC Bayern laut Medienberichten mit Harry Kane über Wechsel einig

München – Harry Kane hat nach "Bild"-Informationen einem Wechsel zum FC Bayern München zugestimmt. Wie die Zeitung am Dienstagnachmittag berichtet, hat Kane sich mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister auf einen Transfer verständigt. Demnach fehlt nun noch die Einigung mit Kanes Club Tottenham. Wie "The Athletic" zuvor berichtet hatte, haben die Münchner ein erstes Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgegeben.