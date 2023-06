Brand in Wörgler Wohnanlage: Erst Feuerwehr konnte Feuer löschen

Wörgl – In der Mittagszeit brach in Wörgl bei einer Mehrparteien-Wohnanlage ein Feuer aus. Gegen 12.40 Uhr bemerkte ein Hausbewohner das Feuer im Garten, das auch auf ein Kellerabteil übergriff. Er versuchte, das Feuer mit einem Wassereimer zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Mann wurde beim Versuch unbestimmten Grades an der Hand verletzt.