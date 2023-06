Mit 18 Fahrgästen an Bord: Reisebus ging am Arlberg in Flammen auf

St. Anton a. A – Um 12.35 Uhr fuhr ein 45-jähriger Slowake am Dienstag mit einem Reisebus auf der Arlbergstraße Richtung Innsbruck. Im Bus befanden sich neben dem Lenker noch weitere 18 Fahrgäste. Im Kreuzungsbereich „Alte Rendlbahn“ ging der Motor aus unbekannter Ursache aus und der Bus kam zum Stillstand.

Von der alarmierten Feuerwehr konnte der Brand in kurzer Zeit gelöscht werden, am Bus entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Es bildete sich ein langer Rückstau. (TT)