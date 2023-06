Bei Sprung ins Wasser: 34-Jährige beim Canyoning in Oetz an Wirbelsäule verletzt

Oetz – In den späten Mittagsstunden begab sich am Dienstag eine 34-jährige Einheimische mit einem Schluchtenführer in die Oetzer Auerklamm. Beim „großen Sprung“ (acht Meter) geriet die Frau in Rückenlage und zog sich beim Aufprall auf dem Wasser eine Verletzung an der Wirbelsäule zu.