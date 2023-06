23-jährige Radfahrerin in Innsbruck von Auto erfasst: Polizei bittet um Hinweise

Innsbruck – Bereits am Samstag war es in Innsbruck zu einem Unfall gekommen. Eine 23-jährige Radfahrerin war gegen 22 Uhr am rechten Fahrbahnrand am Rennweg in Richtung Süden unterwegs. Zeitgleich fuhr ein dunkler großer Pkw am Rennweg in Richtung Norden. Unmittelbar vor ihr bog das Auto nach links in Richtung Parkplatz ein.