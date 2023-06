Mit der GemNova steht und fällt der Gemeindeverband

Innsbruck – Heute wird am Landesgericht Innsbruck erneut über den Sanierungsplan des gemeindeverbandseigenen Dienstleistungsunternehmens GemNova abgestimmt. Es schlitterte mit 6,7 Millionen Euro an Verbindlichkeiten in die Insolvenz, 5,4 Mio. Euro davon wurden bisher vom Sanierungsverwalter Stefan Geiler anerkannt. Die Sanierungsquote von 80 Prozent wird anerkannt, die GemNova wird heute jedoch um Fristerstreckung für die Vereinbarung mit den Schuldnern bitten. Vor allem mit den großen der 115 Gläubiger wie Banken, Finanz und Krankenkasse.