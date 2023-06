Das Wettlesen am Wörthersee: Ein literarischer „Sommer wie damals“

Klagenfurt – Der Auftakt, das darf vorausgesetzt werden, wird ein hochpolitischer. Zum Start des 47. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs wird Tanja Maljartschuk, die das Wettlesen 2018 gewann, am Mittwochabend die Klagenfurter Rede zur Literatur halten. Überschrieben hat die gebürtige Ukrainerin ihren Vortrag mit „Hier ist immer Gewalt. Hier ist immer Kampf“. Es wird darin auch um den russischen Angriff auf Maljartschuks Heimatland gehen – und um „die Sprache und Sprachlosigkeit angesichts dessen, was in der Ukraine im Detail und überall auf der Welt passiert“. So jedenfalls kündigte es Horst L. Ebner an. Der Bachmannpreis-Organisator durfte die Rede vorab lesen.