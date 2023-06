Auto stürzte in Prägraten zwölf Meter ab: Frau schwer verletzt

Prägraten – Zu einem Autoabsturz mit einer Verletzten kam es am Dienstagnachmittag in Prägraten.

In Begleitung seiner 62-jährigen Frau und seines 31-jährigen Sohnes fuhr ein 63-jähriger Mann am Dienstag mit dem Auto am Frostweg der „Stürmitzalm“ talwärts. Vor einer Rechtskurve hielt er an und stieg aus, um mit dem Fernglas Wildtiere zu beobachten. Laut eigenen Angaben hatte er die Handbremse angezogen.