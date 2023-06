Wer an Tagen wie diesen in Wörgl am Wave vorbeifährt, sieht ein Ruine mit roter und blauer Rutsche. Schönheit war das in die Jahre gekommene Hallenbad bereits vor seiner Schließung keine, doch immerhin eine beliebte Freizeiteinrichtung im Unterland, ein Fixpunkt an Regentagen und ein Ort, an dem Kinder schwimmen lernen konnten.