Baum statt Pokal für die Plansee-Mitarbeiter

Breitenwang – Bislang wurden bei einer unternehmensinternen Veranstaltung bei Plansee an Mitarbeiter aus Vertrieb sowie Forschung & Entwicklung Pokale aus Holz für herausragende Leistungen vergeben. Heuer ehrte das Management seine Teams mit 200 anpassungsfähigen Bäumen, die in einem Schutzwald am Plansee Platz gefunden haben.