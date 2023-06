„Brauchen Junge als Mitstreiter für Kultur“

Kals am Großglockner – Fünf Heimatmuseen in Osttirol müssen sich dringend weiterentwickeln, und zwar „von Repositorien im stillen Kämmerlein hin zu bekannten und lebendigen Kulturorten“. Mit dieser Aufgabe müssten sich die jeweiligen Verantwortlichen unbedingt befassen, meint Christian Waltl, Geschäftsführer des Kulturnetzwerkes Osttiroler Kulturspur. Bei der Frage nach dem Wie will der Verein anregen und behilflich sein.

Dem Begriff „Heimat“ widmete sich das Kulturnetzwerk im heurigen Jahr bereits. Nach Diskussionsrunden in der Wirtschaftskammer in Lienz und im Kammerlanderhof in Thurn lädt der Verein am 30. Juni und am 1. Juli zu einer Tagung nach Kals am Großglockner.