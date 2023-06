LaChapelle in Seefeld: Schrill inszenierter Appell an die Menschlichkeit

Kunst in Seefeld: David LaChapelles Fotozyklus „Jesus is My Homeboy“ in der Alten Feuerwehrhalle und im Innsbrucker Volkskunstmuseum.

Seefeld, Innsbruck – Die Motive der opulent auf riesige Tableaus aufgeblasenen Fotografien des Amerikaners David LaChapelle kennt wohl jeder einigermaßen Bibelkundige: etwa das Letzte Abendmahl, die Fußwaschung oder das Wunder rund um die Vermehrung der fünf Brote und zwei Fische. Der 60-jährige Künstler, der sich als Schützling von Andy Warhol die Sehweise der Pop-Art einverleibt hat, erzählt die bekannten Geschichten allerdings komplett anders. Nicht zuletzt dadurch, dass er seinen 2003 entstandenen sechsteiligen Zyklus „Jesus is My Homeboy“ in die Straßen von Los Angeles verlegt hat.

Es handle sich hier um Volkskunst im besten Sinn des Wortes, so der u. a. den Vatikan in Fragen zeitgenössischer Kunst beratende Jesuit Friedrich W. Mennekes als Eröffnungsredner der Schau in der zum Kunstraum verwandelten Alten Seefelder Feuerwehrhalle. Die – wie die vier Ausstellungen davor – aus der Sammlung von Rafael Jablonka bestückt ist.

Ganz normale Menschen von der Straße – allerdings nach einer exakten Choreographie von SchauspielerInnen gespielt – lässt LaChapelle in das biblische Geschehen eintauchen. Um dieses auf diese Weise in seiner zeitlosen Brisanz darzulegen, allerdings keineswegs mit der Absicht, Propaganda für die katholische Kirche zu machen, sondern als zeitlos gültigen Appell an die Menschlichkeit.

Zentrum jeder der sechs Sequenzen ist Jesus, der im Gegensatz zu seinen Mitspielern allerdings durch die Aura, in die er gehüllt ist, als einer daherkommt, der nicht wirklich von dieser Welt ist. Ganz im Gegensatz zu den zwölf Aposteln oder der ubiquitären Maria Magdalena, die in High Heels und roter Unterwäsche in einer schäbigen Küche vor Jesus kniet und seine Füße wäscht. Allerdings nicht mit dem in der Bibel erwähnten feinen Öl, sondern mit einer ganz banalen Bodylotion.

Die wundersame Vermehrung von Broten und Fischen verlegt LaChapelle in einen Laden mit ostasiatischen Lebensmitteln, in der Geschichte mit der Ehebrecherin hält die Lichtgestalt des Jesus zwei Polizisten davon ab, gewalttätig zu werden. Und der auferstandene Jesus zeigt sich fast nackt seinen Jüngern bzw. Freunden, wobei der von einem Schwarzen gespielte „ungläubige“ Thomas direkt aus dem Bild schauend den Betrachter/die Betrachterin fixiert, während die anderen sich von auf einem Bildschirm flimmernden Breaking News ablenken lassen.