Tierschutz, Rad-Tour und leistbares Wohnen: Das war „Tirol Live“

Veronika Rom-Erhard, neue Obfrau des Tierschutzvereins für Tirol 1881, Rad-Manager Thomas Pupp und Finanzexperte Jürgen Huber waren zu Gast bei „Tirol Live“.

📽️ Video | Die komplette Folge von „Tirol Live“

Der Tierschutzverein für Tirol 1881 hat mit Veronika Rom-Erhard eine neue Obfrau. „Es wird Veränderungen geben“, kündigte die im Brotberuf als Hebamme tätige Unterländlerin an. Welche das sind und was das für Tier und Mensch bedeutet, erzählte sie bei TT-Moderatorin Jasmine Hrdina in „Tirol Live“.

📽️ Video | Veronika Rom-Erhard in „Tirol Live“

Am Sonntag startet die Tour of Austria. Sie gilt als kleiner Bruder der Frankreich-Rundfahrt und hält für die Radsportler am Montag eine Etappe durch Tirol bereit. Thomas Pupp organisiert das Rennen mit und weiß als Manager des Tirol Cycling Teams, dass sich die heimischen Teilnehmer nicht in ein gemachtes Bett legen können.

📽️ Video | Thomas Pupp in „Tirol Live“

Leistbarer Wohnraum ist in der Tiroler Landesordnung verankert. In der Realität muss der Großteil der Tiroler weit mehr als die 1991 im Wohnbaufördergesetz angegebenen 25 Prozent des Familieneinkommens für Miete und Co. aufwenden. Wieso gelingt leistbares Wohnen nicht? Finanzexperte Jürgen Huber zeigte Mittel und Wege auf.

📽️ Video | Jürgen Huber in „Tirol Live“

