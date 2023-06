Innsbruck – Auf der Kreuzung Brunecker Straße/Museumstraße in Innsbruck kam es am Dienstag gegen 17.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 59-jährigen Radfahrer und der 34-jährigen Lenkerin eines E-Scooters. Die Frau wurde dabei verletzt, sie musste in die Klinik gebracht werden.