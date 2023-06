Spektakuläre Festnahme in Buch: Serieneinbrecher von Polizei verhaftet

Auf einem Firmenareal in Buch bei Schwaz nahm die Polizei die verdächtigen Serien-Einbrecher fest. Sie sollen vor allem in der Steiermark aktiv gewesen sein.

Buch in Tirol/Graz – Auf dem Gelände eines Autobedarfshandels in Buch bei Schwaz sind vergangenen Freitag drei Menschen aus Rumänien wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls verhaftet worden. Die Kronen Zeitung berichtete in ihrer Mittwochausgabe. Die StA Graz bestätigte dies gegenüber der APA und sprach von weiteren Verdächtigen, die "großteils" in der Steiermark in Häuser eingebrochen sein sollen.