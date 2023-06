Aufschrei nach Gewalt gegen Studentin ohne Kopftuch im Iran

Teheran – Im Iran hat ein Angriff auf eine Studentin ohne Kopftuch für einen Aufschrei gesorgt. Auf einem viel geteilten Video ist zu sehen, wie ein Angestellter einer renommierten Universität in einem Treppenhaus eine Studentin beschimpft und tätlich angreift. Der Vorfall ereignete sich laut Staatsmedien am Montag an der bekannten Allameh-Tabatabai-Universität in der Hauptstadt Teheran.