„Lichtblicke“ auf TT.com: Marianne Hengl trifft Reinhard Haller

Innsbruck – Er hat in die Abgründe der menschlichen Seelen geblickt: Der Psychiater und Psychotherapeut Reinhard Haller war der psychiatrische Gutachter im Fall Jack Unterweger, im Fall Franz Fuchs und vielen weiteren Gerichtsprozessen. Aber er schaut auch auf die guten Seiten. Mit Marianne Hengl spricht er in der neuen Ausgabe der „LICHTblicke und Wegweiser“ auch darüber, wie wichtig Wertschätzung ist und wie jeder achtsamer und empathischer mit den Mitmenschen umgehen kann.

„Echte Wertschätzung kann Wunder wirken. Sie aktiviert das Belohnungszentrum in unserem Gehirn und hemmt das Angstzentrum. Kreativität, Motivation und Beziehungsfähigkeit entfalten sich. Wenn dies nachhaltig geschieht, kann es sogar die Persönlichkeit positiv verändern“, sagt Reinhard Haller. Aber wieso fällt es dann oft so schwer, sich auf den anderen wirklich einzulassen und auch mal etwas Nettes zu sagen? „Viele Konflikte in Partnerschaft und Familie, im beruflichen Umfeld, in Wirtschaft und Politik werden durch mangelnde Wertschätzung ausgelöst“, antwortet der erfahrene Psychotherapeut. Beziehungsdelikte, eine steigende Aggressionsbereitschaft sei das Resultat. „Im zunehmend gefühlskalten Zeitgeist wächst jedoch unsere Sehnsucht nach Zuwendung und Anerkennung.“