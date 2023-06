13-jährige Skateboarderin schreibt mit „720”-Trick Sportgeschichte

Die australische Skateboarderin Arisa Trew ist die erste Frau, die einen „720” in einem Bewerb landete – dabei werden zwei volle Drehungen in der Luft ausgeführt.

Trew, die an 14. Stelle der Weltrangliste steht und Australien bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 im nächsten Jahr vertreten möchte, vollführte beim Tony Hawk Vert Alert in den USA am Sonntag zwei Drehungen in der Luft.