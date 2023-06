Das sind die wertvollsten heimischen Marken

Wien – Auf den Stockerlplätzen der wertvollsten Marken in Österreich hat sich nichts geändert: Der Salzburger Energydrink-Hersteller Red Bull, der Glücksspielkonzern Novomatic und das Handelsunternehmen Spar führen das Ranking an, geht aus der aktuellen Markenwert-Studie des European Brand Institute hervor. Neu in den Top 10 ist Pierer Mobility. Die Marke des Swarovski-Konzerns mit seinem Glasschmuck hat sich gegenüber 2022 verbessert, die der Erste Group verschlechtert.