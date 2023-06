Psychosoziale Zentren Tirol: Erste Hilfe in der Krise ist kostenlos

Das PSZ Imst als Teil der fünf Psychosozialen Zentren Tirol setzt auf kurze Wege im Krisenfall.

Imst – In der Praxis sehe es so aus: „Man wählt die 050-500 und vereinbart einen Termin!“ – So einfach und vor allem so rasch können die Psychosozialen Zentren (PSZ) Tirol Menschen helfen, die sich von einer Krise betroffen sehen. Dies muss nicht in erster Linie ein psychologischer Notfall sein, eine belastende Scheidung, ein nicht verarbeiteter Todesfall, egal: Das PSZ hilft weiter.

Mit dieser Botschaft wendet sich auch die zuständige Landesrätin, Eva Pawlata, an die Öffentlichkeit. Seit einem Jahr hat sich z. B. das PSZ in Imst für die Bezirke Landeck und Imst mit Außenstelle in Reutte bewährt. „Wir konnten in 800 Gesprächen rund 300 Personen betreuen“, bilanziert Julia Striebel-Thurner. Sie führt das sechsköpfige Team an, welches im vergangenen Jahr 83 Vernetzungstreffen mit Systempartnern absolvieren konnte.

Wie PSZ-Tirol-Geschäftsführer Michael Wolf erklärt, werde im kostenlosen Erstgespräch nach Terminvereinbarung keine „Diagnose“ gestellt. Stattdessen „schauen wir genau hin, was das Problem ist“. Dabei würden die PSZ so niederschwellig wie möglich arbeiten, um in Krisen rasch helfen zu können. Aus diesem Grund, weiß LR Pawlata, sei man auch personell möglichst breit aufgestellt: „Pädagogen, Psychologen, Mediziner oder Genesungsbegleitung: Alle arbeiten in der Erstberatungsstelle eng zusammen und bieten auch Angehörigen Beratungen an.“