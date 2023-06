Vier Wanderer verirrten sich in Zillertaler Alpen im Schnee: Bergung auf 3000 Metern

Ginzling – Vier Alpinisten mussten am Dienstag bei einer mehrtägigen Wanderung entlang des Berliner Höhenwegs in den Zillertaler Alpen aus einer misslichen Lage befreit werden.

Die Männer im Alter von 29 bis 58 Jahren machten sich in der Früh von der Alpenrosenhütte auf, um über das Schönbichler Horn in Richtung Furtschaglhaus zu wandern. Beim Abstieg zum Furtschaglkar gerieten sie auf ca. 3040 Metern Seehöhe in ein Schneefeld, aus dem sie wegen der schlechten Sicht und der Schneelage nicht mehr herausfanden. Nachdem einer der Männer bereits zweimal im Schnee eingebrochen war und die Männer keine Wegmarkierungen finden konnten, setzten sie einen Notruf ab.