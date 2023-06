Erdbeben in der Toskana: Schäden in Siena, auch in Florenz spürbar

Siena – Ein Erdbeben der Stärke 3,7 hat am Mittwoch in der zentralen Toskana leichtere Schäden zur Folge gehabt. Der Putz von der Fassade des Taufbeckens der Kathedrale von Siena fiel herab. Das Beben war auch in Florenz deutlich zu spüren. Sein Zentrum lag vier Kilometer nordöstlich von Poggibonsi in einer Tiefe von zehn Kilometern, teilte das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie mit.