Theresa Lindsberger aus Nikolsdorf wird „Lehrling des Monats Juni“

Nikolsdorf – Theresa Lindsberger aus Nikolsdorf arbeitet im dritten Lehrjahr als Bäckerin und Konditorin bei der Joast GmbH in Lienz. Das Land Tirol zeichnet sie als „Lehrling des Monats Juni 2023“ aus, Landesrätin Astrid Mair gratulierte. Theresa Lindsberger schloss die zweite Klasse der Tiroler Fachberufsschule für Ernährung, Chemie, Medien mit ausgezeichnetem Erfolg ab und hatte dabei nur „Sehr gut“ im Zeugnis. Zusätzlich absolviert sie die Lehre mit Matura am Wifi in Osttirol. In ihrem Heimatort ist Theresa Mitglied des Vorstands der Landjugend und der Musikkapelle. Sie gehört auch weiteren Vereinen an.