Baby-News bei Berliner Rapper: Bushido wird zum achten Mal Vater

Berlin – Erst als ihre Periode nach zwei Wochen Verspätung noch immer nicht kam, dämmerte es Anna-Maria Ferchichi (41), der Frau von Rapper Bushido langsam, dass es womöglich eine Schwangerschaft sein könnte. So erzählt sie es ihren Followern in ihrer Instagram-Story am Mittwoch. Die Vermutung wurde von einem Schwangerschaftstest schließlich bestätigt. „Ey und dann ist der positiv – und zwar sofort“, schilderte die 41-Jährige.

Bushido teilte die frohen Nachrichten ebenfalls am Mittwoch auf Instagram, indem er das Bild des positiven Schwangerschaftstests in seiner Story zeigte. Dazu verlinkte Bushido den Instagram-Account seiner Frau und schrieb: „Ich liebe dich über alles". Anna-Maria teilte das Foto ebenfalls in ihrer Story. "Ich bin einfach so gesegnet", so Bushido.