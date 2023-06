Schauer, Sex und Sternenflotte: Der Serien-Sommer kennt kein Hitzefrei

🎬 And Just Like That ... kommt wie schon sein Nullerjahre-Vorgänger „Sex And The City“ so gar nicht beiläufig, sondern eben ordentlich aufgehübscht daher. Einen Auftritt in der neuen, zweiten Staffel (läuft auf Sky, neue Folgen immer donnerstags) haben nicht nur Carrie Bradshaw und ihre Freundinnen, sondern auch das legendäre (Hochzeits-)Kleid (von Vivienne Westwood) und die legendäre Tasche (Birkin Bag) – wobei Letztere sogar zwischendurch wieder verloren geht.

Dafür ist in den elf neuen Folgen der Sex und das sexuelle Hoppala zurück in der City. Das ist gut so, zumal der Serienstart das Publikum einigermaßen unbefriedigt zurückließ. „And Just Like That ...“ wollte nachholen, was „Sex And The City“ in sechs Staffeln (und zwei absurd schlechten Filmen) in Sachen Diversität verpasst hatte. Das Resultat: Die Wokeness der Produktion wirkte ganz schön bemüht.