Gut zu wissen: Das sind die größten Staupunkte im heurigen Sommer

Mit dem Auftakt der Ferien steigt das Verkehrsaufkommen auf den heimischen Transitrouten wieder massiv an. Auch in Tirol heißt es einmal mehr: Geduld haben. Wo und wann die größten Staus zu erwarten sind:

Der Ferienbeginn in Ostösterreich, Tschechien und der Slowakei wird ab Freitag voraussichtlich vor allem am Grenzübergang Suben in Oberösterreich, auf der A1, A4, der A8 und der A 21 für dichten Kolonnenverkehr sorgen. Am ersten Ferienwochenende kommt auch noch das Formel-1-Rennen in Spielberg dazu, das auch zu verstärktem regionalen Verkehrsaufkommen führen dürfte.