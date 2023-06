Vollzeit-Jobs, überregionale Vermittlung und Sanktionen: Kocher definiert AMS-Ziele neu

Am Mittwochabend präsentierte Arbeitsminister Martin Kocher vor den Sozialpartnern und Vertretern des AMS, wie er sich eine effiziente Vermittlung von Arbeitslosen vorstellt. Verstärkt werden nun auch vermehrt Sanktionen.

Wien – Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Mittwoch seine Zielvorgaben für das Arbeitsmarktservice (AMS) bekanntgegeben. So soll ein Fokus auf die Vermittlung in Vollzeitstellen gelegt werden, sofern keine Betreuungspflichten oder andere Gründe zur Verringerung der Arbeitszeit vorliegen. Weiters soll die überregionale Vermittlung eine größere Rolle spielen, als Beispiel wird der Wechsel von Wien nach Westösterreich angeführt. Aber auch der Transfer von Personen aus der EU.