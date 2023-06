Tichanowskaja: Wagner-Chef Prigoschin in Belarus nicht sicher

„Die Truppen von Prigoschin in Belarus sind eine große Gefahr für unser Land und für die Bevölkerung. Ich verstehe nicht, was Prigoschins Truppen unserer Bevölkerung oder unserer Armee beibringen sollen. Sollen wir lernen, wie man vergewaltigt oder mordet", ergänzte sie in der ZiB3 am späten Dienstagabend. „Prigoschin kann eine Bedrohung sein, nicht nur für Putin, sondern auch für Lukaschenko. Die Situation ist in Russland instabil." Lukaschenko inszeniere sich jetzt „als Friedensstifter, als jemand, der die Welt gerettet hat. In Wahrheit hat er weder Putin noch Prigoschin gerettet. Er will sich eigentlich nur selbst retten. Er wusste, wenn dieser Aufstand in Russland gelingt, würde er selbst auch geschwächt werden."