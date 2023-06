Sorge um Pop-Diva: Madonna wegen „bakterieller Infektion“ auf der Intensivstation

Superstar Madonna wurde wegen einer schweren Infektion in ein New Yorker Krankenhaus gebracht, gab ihr Manager Guy Oseary am Mittwoch bekannt. Aufgrund ihrer Erkrankung musste ihre weltweite „Celebration"-Tour verschoben werden.

New York – Pop-Diva Madonna ist wegen einer schweren Erkrankung ins Krankenhaus gebracht worden. Ihr Manager Guy Oseary erklärte am Mittwoch auf der Online-Plattform Instagram, die US-Sängerin habe am Samstag eine „schwere bakterielle Infektion" entwickelt und auf eine Intensivstation eingeliefert werden müssen. Sie habe dort „mehrere Tage" verbracht. Medienberichten zufolge soll die Sängerin am vergangenen Samstag bewusstlos aufgefunden worden sein und in ein Krankenhaus in New York City gebracht worden sein. Außerdem wurde kolportiert, dass die 64-Jährige dort eine Nacht lang intubiert worden sein soll, bevor der Schlauch entfernt wurde.