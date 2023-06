Offenbar Leichenteile in Trümmern der "Titan" gefunden

In den Trümmern des in der Nähe der gesunkenen "Titanic" implodierten Tauchboots "Titan" sind nach Angaben der US-Küstenwache "mutmaßliche sterbliche Überreste" entdeckt worden. US-Experten würden nun eine offizielle Analyse der Leichenteile vornehmen, die "vorsichtig im Wrack an der Unglücksstelle sichergestellt" worden seien, teilte die Küstenwache am Mittwoch mit. Bei dem Unglück im Nordatlantik waren alle fünf Insassen der "Titan" gestorben.