Zwei Tote bei Angriff nahe US-Konsulat in Saudi-Arabien

Bei einem Schusswechsel zwischen einem bewaffneten Mann und Sicherheitskräften in der Nähe des US-Konsulats in der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah sind zwei Menschen getötet worden. Bei den Opfern handelt es sich um den Angreifer und einen Sicherheitsbeamten, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit.