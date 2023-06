Verona feiert Maria Callas mit Fotoschau

Die Beziehung zwischen Maria Callas und Verona steht im Fokus der Ausstellung "100 Volte Callas" (100 Mal Callas), die anlässlich des 100. Geburtstags der legendären Sopranistin (1923-1977) im Palazzo della Gran Guardia auf der Piazza Bra in Verona eingeweiht worden ist. Beleuchtet wird eine entscheidende Zeitspanne im Leben der Sängerin, nämlich die von 1947 bis 1949, die sie in Verona verbracht hat.

Am 2. August 1947 stand Maria Callas als Protagonistin der Oper von Amilcare Ponchielli "La Gioconda" auf der Bühne der Arena von Verona. Eingeladen wurde sie von Giovanni Zenatello, der das Opernfestival in der Arena 1913 gegründet hatte. In Verona lernte Callas Kunstmäzen Giovanni Battista Meneghini kennen, der zwei Jahre später ihr Ehemann werden sollte. Maria Callas, die eine internationale Karriere anstrebte und in die Annalen der Oper einging, zog nach Zevio nahe Verona. Bis 1954 trat sie sieben Mal in der Arena auf.