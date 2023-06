TVb-Region Hall-Wattens hat einen neuen Obmann

Hall – Bei einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung wurde der Haller Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Werner Schiffner zum neuen Obmann der Tourismusregion Hall-Wattens gewählt. Er folgt auf Langzeitobmann Werner Nuding, der nach über 13 erfolgreichen Jahren seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. In Nudings Amtszeit fiel u. a. die Erneuerung der Lift-anlagen am Glungezer.

Zu den Projekten, die unter Nuding umgesetzt wurden, zählen etwa auch der Nachbau des historischen Wasserantriebs bei der Münze Hall, diverse Themenwege wie der Solewanderweg im Halltal, der Piepmatzweg am Vögelsberg oder der Baumpfad in Gnadenwald, die Bergerlebniswelt „Kugelwald“ am Glungezer oder die Revitalisierung der Alten Bastion am Unteren Stadtplatz in Hall als neue Tourismusinformation.