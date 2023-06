Tiroler Firma weltweit tätig: Drohneneinsatz wird immer vielfältiger

Polling – Drohnen werden für Einsatzkräfte und auch für die Wirtschaft immer wichtiger. Ein Unternehmen, das in diesem Bereich international tätig ist, ist die UAS Drone Technologies in Polling. Die Firma ist ein Vertriebsunternehmen für Drohnentechnologie, Drohnendetektion und Drohnenabwehr. Gestern präsentierte Geschäftsführer Peter Gasteiger seine Drohnen Vertretern des Militärkommandos Tirol, der Feuerwehr, dem Einsatzkommando Cobra und der Flugpolizei.

Gasteiger gab einen Überblick darüber, wie Drohnen dazu beitragen können, verschiedene Aufgaben in der Luftüberwachung, Kartierung, Vermessung und Inspektion effizienter und kostengünstiger zu gestalten. „Es hat sich gezeigt, dass Drohnen in vielen Bereichen sehr effektiv, schnell und kostengünstig eingesetzt werden können“, meint Ministerialrat Helmut Greiner von der Flugpolizei im Innenministerium (BMI). „Wir haben 2018 mit einem Probebetrieb begonnen und inzwischen sind alle Landespolizeidirektionen und weitere Organisationseinheiten des BMI wie zum Beispiel das Bundeskriminalamt mit Drohnen ausgestattet“, so Greiner. Die Technik habe sich unter anderem bei Verkehrsunfällen, Bränden, aber auch bei der Überwachung der Grenzen bewährt. „Wir hatten bei der Bekämpfung von Glutnestern schon Drohnen im Einsatz. Diese markierten mittels GPS-Daten den betroffenen Punkt, diese Daten wurden an die Hubschrauber-Piloten übermittelt, die dann gezielt über dem Glutnest das Wasserpaket abwerfen konnte“, erläutert Wolfang Schwarz, Drohnenexperte der Flugpolizei.