A12 bei Wörgl über vier Stunden teils komplett gesperrt: Lkw-Anhänger brannte aus

Donnerstagfrüh gegen 3.45 Uhr fing ein Lkw auf der A12 bei Wörgl zu brennen an. Um 6 Uhr konnte die Sperre in Richtung Innsbruck für Pkw aufgehoben werden. Die Unfallstelle war kurz vor 8 Uhr geräumt.

Wörgl – Ein brennender Lkw sorgte in der Nacht auf Donnerstag für eine Totalsperre der Inntaltautobahn (A12) zwischen Kramsach und Wörgl-West. Der Lastwagen war in Richtung Deutschland unterwegs. Gegen 3.45 Uhr warnte ein nachfolgender Lkw-Lenker den 36-jährigen Fahrer des Sattelzugs mit Lichtzeichen und Lichthupe. Mit einem Blick in den Rückspiegel sah der Serbe, dass Rauch aus dem Anhänger stieg.