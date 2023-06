Lkw brannte bei Wörgl: Inntalautobahn für zwei Stunden komplett gesperrt

Donnerstagfrüh gegen 3.45 Uhr fing ein Lkw auf der A12 bei Wörgl an zu brennen. Um 6 Uhr konnte die Sperre in Richtung Innsbruck für Pkw aufgehoben werden. Lkw müssen wohl noch bis 7.30 Uhr warten.

Wörgl – Ein brennender Lkw sorgte in der Nacht auf Donnerstag für eine Totalsperre der Inntaltautobahn (A12) zwischen Kramsach und Wörgl-West. Der Lastwagen war in Richtung Deutschland unterwegs, als er gegen 3.45 Uhr aus noch unbekannter Ursache Feuer fing. Während die Feuerwehr den Brand löschte, wurden Autos zwischen den Abfahrten Wörgl-West und Wörgl-Ost ausgeleitet. Alle Lkw wurden auf der Autobahn angehalten.

Gegen 6 Uhr war der Fahrstreifen für Pkw in Fahrtrichtung Innsbruck wieder geöffnet. Es bildete sich aber ein langer Stau. Die Sperre in Fahrtrichtung Kufstein zwischen Kramsach und Wörgl-West blieb vorerst aufrecht. Für den Schwerverkehr sei mit einer Dauer der Sperre bis gegen 7.30 Uhr zu rechnen, teilte die Polizei in der Früh mit. Verletzt wurde niemand. (TT.com)