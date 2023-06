Klage gegen Strafe in Reuttener „Schulstraße“ eingebracht

Reutte – Ein Außerferner Unternehmer bog kürzlich frühmorgens vom Obermarkt kommend in die Reuttener Schulstraße ein. Dort wurde er von der Polizei gestoppt und darauf hingewiesen, dass er unerlaubt in eine Sperrzone eingefahren war. Der 61-Jährige war außer sich. Er? Niemals! Was für eine Schulstraße? Davon wisse er nun wirklich nichts. Eine Beamtin wies ihn darauf hin, dass dieser Umstand längst öffentlich bekannt sei. Zudem gebe es klare, eindeutige „Schulstraßen“-Beschilderungen an den Zufahrten. Vor wenigen Tagen kam die Strafverfügung der BH Reutte – 60 Euro.