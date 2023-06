Bleibt formell Beamter: Land verleiht Tratter an die Neue Heimat

Innsbruck – Die Ausgestaltung des Vertrags für den designierten technischen Geschäftsführer in der gemeinnützigen Baugesellschaft Neue Heimat, Hannes Tratter, geht ins Finale. Der ehemalige ÖVP-Landesrat soll mit 1. Juli in die Neue Heimat wechseln und dann Ende des Jahres Hannes Gschwentner ablösen, der in Pension geht. Für Tratter wird eine Konstruktion gewählt, die eher ungewöhnlich ist. Denn der Landesbeamte Tratter wird vom Land Tirol an die gemeinnützige Baugesellschaft, die dem Land und der Stadt Innsbruck gehört, verliehen.