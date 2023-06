49-Jähriger im steirischen Zeltweg nach blutigem Familienstreit tot

Ein Streit zwischen einem 49-Jährigen und seinem Stiefsohn in spe ist Dienstagabend im obersteirischen Zeltweg blutig zu Ende gegangen.

Zeltweg – Zwischen einem 24-Jährigen und dem Lebensgefährten dessen Mutter war es Dienstagabend in einer Wohnung in Zeltweg zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die 59-Jährige rief daraufhin die Einsatzkräfte, aber als diese eintrafen, gab es für den älteren der beiden Männer keine Rettung mehr – er war bereits tot. Der 24-Jährige hatte mit einem Messer auf ihn eingestochen, so die Polizei.

📽️ Video | Toter in Wohnung im steirischen Zeltweg

Innerhalb von 30 Minuten wurde der 24-Jährige von einer Streife nahe des Tatorts festgenommen, hieß es Donnerstagmittag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Er war aus der Wohnung seiner Mutter in einem Mehrparteienhaus geflüchtet, aber Rettungskräfte entdeckten ihn und informierten die Polizei. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte die mutmaßliche Tatwaffe bei sich und wies Verletzungen an den Händen und im Gesicht auf. Der in Graz lebende Mann wurde zur medizinischen Versorgung ins Spital gebracht. „Er konnte aufgrund seiner starken Alkoholisierung und seines sichtlichen Ausnahmezustandes bisher nicht zum Tathergang einvernommen werden", hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion.