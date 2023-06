Toter in Wohnung im steirischen Zeltweg: Verdächtiger festgenommen

Zeltweg – Ein Mann ist Mittwochabend tot in einer Wohnung im obersteirischen Zeltweg gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte, besteht Mordverdacht. Es sei bereits ein Verdächtiger festgenommen worden. Dabei handelt es sich um eine Person „aus dem nahen Umkreis der Familie des Opfers", hieß es in einer ersten Information. Die Staatsanwaltschaft Leoben sowie das Landeskriminalamt haben die Ermittlungen übernommen.