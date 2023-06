„GPT-3 zweischneidiges Schwert": Chatbot verbreitet Fake-News erfolgreich

Zürich – Chat-GPT hat ein Talent für die Erstellung überzeugender Falschinformationen. In einer neuen Studie der Universität Zürich (UZH) hatten die Teilnehmenden bei von Chat-GPT generierten Tweets mehr Schwierigkeiten, Fake-News zu erkennen, als bei jenen, die von Menschen verfasst wurden. Gleichzeitig verstanden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber von Chat-GPT produzierte Tweets besser, wie die am Mittwochabend im Fachblatt Science Advances publizierte Studie zeigt.

Unterscheiden, welche Tweets von Chat-GPT und welche von Menschen verfasst wurden, konnten die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht zuverlässig. „GPT-3 ist ein zweischneidiges Schwert", schrieben die Forscherinnen und Forscher als Fazit in der Studie.

Diese Resultate deuten darauf hin, dass von GPT-3 erstellte (aber von geschulten Menschen bewertete) Informationskampagnen etwa in Krisensituationen effektiver wären, wie die UZH in einer Mitteilung zur Studie schrieb. Die Erkenntnisse zeigen demnach aber auch Risiken. Die Forschenden plädieren deshalb in der UZH-Mitteilung für strenge, evidenzbasierte und ethisch fundierte Vorschriften, um der potenziellen Bedrohung durch diese Technologien zu begegnen. (APA/sda)