Tiroler Sportschüzte Thum holte nächste Tiroler Medaille

Breslau – Die Vorarlbergerin Sheileen Waibel und der Tiroler Andreas Thum ergatterten gestern bei den European Games in Polen die 14. Medaille für Österreich. Das ÖOC-Duo holte im KK-Dreistellung Mixed-Team-Bewerb die Silbermedaille. Im Kampf um Gold mussten sich Waibel/Thum in Wroclaw den Schweizern Nina Christen/Jan Lochbihler mit 10:16 Punkten geschlagen geben.

Keine Spitzenplätze gab es indes in Polen für Österreichs Triathleten. Bester ÖTRV-Athlet wurde gestern in Krakau Lukas Pertl, der über die olympische Distanz von 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen nach 1:48:48 Std. als 22. ins Ziel kam. Auf den norwegischen Sieger Vetle Bergsvik Thorn hatte der 28-Jährige 1:58 Min. Rückstand. Leon Pauger (+2:23) belegte Rang 25, der Pfaffenhofer Luis Knabl (+3:09) wurde 30.

Der Männer-Skisprung-Bewerb von der Normalschanze bei den European Games in Polen ist am Mittwoch abgebrochen und auf Donnerstag verschoben worden. Grund für die Entscheidung war der starke Wind in Zakopane. Zuvor waren 41 von 54 Springern über den Bakken gegangen, es führte der Deutsche Felix Hofmann. Als bester Österreicher lag Markus Müller an vierter Stelle, seine Landsleute Manuel Fettner (Tirol), Jan Hörl und Daniel Tschofenig waren noch nicht an der Reihe.