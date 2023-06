Manu Delagos Fahrrad-Tournee quer durch Europa: Am Ende wurde es noch einmal turbulent

Der Tiroler Musiker Manu Delago und seine ReCycling-Band sind am Ziel ihrer Träume. Am Mittwoch legten sie die finalen Kilometer ihrer Tour von Innsbruck nach Amsterdam zurück und spielten dort ihr Abschlusskonzert. Die letzten Tage waren ein Wechselbad der Gefühle.

Innsbruck/Amsterdam – „We did it!!“ postete Manu Delago am Mittwochnachmittag auf seinen Social-Media-Kanälen. Auf einem Foto posieren der sportbegeisterte Tiroler Musiker und seine ReCycling-Band sichtlich stolz vor dem Amsterdamer Bimhuis, wo wenig später das finale Konzert der Fahrrad-Tournee stattfand.

ReCycling-Tour in Bildern (Fotos: Simon Reithofer, Simon Rainer)

1425 Kilometer radelten Delago und seine Gefährten nach dem Start am 1. Juni in Innsbruck im Sinne der Nachhaltigkeit – von den Alpen bis zur Nordsee. Dabei lief trotz der großen sportlichen Herausforderung bis kurz vor Schluss alles reibungslos, auch das Wetter spielte fast immer mit.

Beim vorletzten Tourstopp in Rotterdam setzte es jedoch einen herben Dämpfer: Während des Auftritts wurde eines der Fahrräder gestohlen. Auf den Schock folgte eine Welle der Hilfsbereitschaft. Gleich zehn Leute aus dem Publikum haben laut Delago angeboten, der Band ein Fahrrad für die letzten 85 Kilometer nach Amsterdam zu leihen. Eines der Angebote nahmen sie dankbar an. „Die letzten 24 Stunden waren verrückt", hieß es dann bei der Ankunft in Amsterfdam. „Wir sind stolz, müde, aufgeregt, emotional." Ein Wechselbad der Gefühle nach einer unvergesslichen Fahrrad-Tournee quer durch Europa. (siha, TT.com)