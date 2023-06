Tour of Austria in Osttirol: Umfangreiche Straßensperren wegen Radrennens am 4. Juli

Die Tour of Austria 2023 führt am kommenden Dienstag durch Osttirol. Die B100 und B107 sind zeitweise gesperrt, Lkw werden angehalten.

Lienz – Am 4. Juli findet die 3. Etappe der Tour of Austria statt. Start ist um 11 Uhr am Marktplatz in Sillian. Dann geht es nach Lienz und von dort weiter auf der Drautalstraße bis zum Kreisverkehr Nußdorf/Debant. Danach wird die Großglocknerstraße befahren, ehe der Renntross gegen 12.10 Uhr an der Landesgrenze am Iselsberg nach Heiligenblut (Kärnten) weiterfährt.