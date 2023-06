St. Anton am Arlberg – Am Mittwoch gegen 20 Uhr brach in einem steilen Waldstück in St. Anton ein kleiner Waldbrand aus. Die Freiwillige Feuerwehr St. Anton wurde alarmiert und konnte das Feuer rasch löschen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Im Einsatz standen 42 Feuerwehrleute und eine Polizeistreife. (TT.com)