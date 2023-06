24-Stunden-Betreuerinnen fordern Treffen mit Rauch

In der Pflegereform fänden sich „nur vollkommen unzureichende Verbesserungen der derzeitigen katastrophalen Arbeitsbedingungen" für die rund 60.000 migrantischen 24-Stunden-Betreuerinnen.

Wien – Die Interessensgemeinschaft der 24-Stunden-Betreuerinnen (IG24) drängt auf ein Treffen mit Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Dabei soll es um die Situation der rund 60.000 migrantischen 24-Stunden-Betreuerinnen gehen, denn für diese Gruppe fänden sich in der Pflegereform „nur vollkommen unzureichende Verbesserungen der derzeitigen katastrophalen Arbeitsbedingungen", hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.