It's Fine: Weltmuseumschef Jonathan Fine wird neuer Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums

Wien ‒ Jonathan Fine wird der neue Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums in Wien. Der US-Amerikaner folgt mit 1. Jänner 2025 auf Sabine Haag an der Spitze des Museumsverbandes. Diese Personalentscheidung verkündete am Donnerstag Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne). Fine setzte sich damit gegen 19 Bewerberinnen und Bewerber durch.